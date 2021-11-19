В Геленджике продолжается строительство глубоководного выпуска

Власти Геленджика продолжают строительство глубоководного выпуска. В настоящее время на стройплощадке реализуются подводные мероприятия. Ранее из-за плохих погодных условий водолазы не могли приступить к работе. Однако сейчас они активно наращивают темпы, чтобы ликвидировать отставание от графика. Об этом рассказал Алексей Богодистов, мэр Геленджика.

«Чтобы подготовить соответствующим образом фундамент для укладки очередного фрагмента плети, с начала текущего месяца под водой водолазы расчистили порядка 50 кубических метров скальных грунтов. В месте стыков плетей глубина достигает 20 метров. Укладываемые на дно трубы сваривают, а затем оборачивают специальными кожухами. На следующую неделю задача для водолазов и монтажников – отработать еще 50 кубометров скальных грунтов, а затем соорудить прочную подстилку для плетей. Очередная часть плети также будет сварена и защищена кожухом», – рассказал Алексей Богодистов.

Он отметил, введение в эксплуатацию нового глубоководного выпуска поможет наладить на очистных сооружениях безаварийную работу. В свою очередь, это способствует улучшению экологической обстановки в бухте.

Напомним, ранее в мэрии Геленджика рассказали о том, что отряд водолазов проводит уникальную операцию – поднятие на поверхность фрагментов затонувшего штурмовика Ил-2 периода Великой Отечественной войны. Предположительно, в то время штурмовик числился за Черноморским флотом, а крушение произошло в 1943 году, при наборе высоты над военным аэродромом. Однако поисковикам еще предстоит определить точную причину крушения. После того, как эксперты определят номер самолета, будут установлены и имена погибших летчиков. Вполне возможно, до сих пор они считаются пропавшими без вести.

Источник фото: kubantv.ru