В Гордуме Краснодара сообщили о повышении стоимости проезда в трамваях

В городской Думе Краснодара состоялось внеочередное заседание комитета по вопросам промышленности, транспорта и охраны окружающей среды. По словам депутата местного парламента Дмитрия Коломийцева, в текущем году стоимость проезда в муниципальном транспорте может вырасти до 30 рублей за один билет.

Он напомнил, что в 2019 году стоимость перевозки одного пассажира для бюджета города составляла чуть выше 25 рублей. В 2020 году эта сумма возросла приблизительно на 30% – до 33 рублей. Вместе с тем, на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции Covid-19 и введения противоэпидемических ограничений, власти зафиксировали спад пассажиропотока в муниципальном транспорте, что в свою очередь негативно отразилось на сборах перевозчиков с проездных билетов и привело к дополнительным убыткам на электротранспорте.

По результатам IV квартала 2020 года, когда эпидобстановка нормализовалась, стоимость перевозки одного пассажира в муниципальных транспортных сетях скорректировалась до 30,23 рублей. В то же время, зарплата сотрудников того же электротранспорта в минувшем году, если сравнивать с 2019 годом, уменьшилась на 10%, составив чуть более 27 тыс. рублей.

«Чтобы обеспечить бесперебойный плановый выпуск на линии и курсирование подвижного состава, а также гарантированную и своевременную выплату зарплат работникам предприятия, в городской Думе Краснодара была обсуждена возможность увеличения конечной стоимости проезда в трамваях до 30 рублей на одного пассажира. Окончательно этот вопрос будет решен 15 марта, когда состоится пленарное заседание Гордумы», – рассказал Дмитрий Коломийцев.