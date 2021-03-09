В Горячем Ключе продолжается внедрение системы «Безопасный город»

В Горячем Ключе Краснодарского края продолжается монтаж видеокамер в тех местах, где ранее они не работали. Вместе с тем, в привычных точках расположения видеофиксаторов устаревшие модели камер в рамках внедрения системы «Безопасный город» заменяют на инновационные IP-комплексы.

«За последнее время мы провели детальную ревизию всех видеокамер, которые работают сегодня в городе. Прежде всего, оценивали видеофиксаторы на предмет работоспособности и эффективности. Однако город с каждым днем развивается, и на смену старым комплексам приходят современные IP-решения», – рассказал Александр Зернов, вице-мэр Горячего Ключа.

По его словам, недавно в муниципалитет были поставлены семь новых видеокомплексов, оснащенных технологией панорамного обзора, с 16-кратным увеличением и инфракрасной подсветкой для работы в ночное время. Немаловажно, благодаря своей инновационной платформе, видеокомплексы выдают одинаково четкую картинку при съемке в дневное и ночное время.

«Речь идет о новых цифровых комплексах – IP-камерах с высокой степенью разрешения. В том числе, благодаря оснащению улиц подобными видеокамерами наблюдения, мы рассчитываем повысить уровень общественного порядка в городе. Тем более, данный вопрос особенно актуален, когда мы стоим на пороге очередного весенне-летнего периода. В город прибудет множество гостей, они должны чувствовать себя полностью в безопасности», – добавил вице-мэр.