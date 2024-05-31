В городе Ясный Оренбургской области состоится научно-просветительский форум «Степной Урал»

В городе Ясный Оренбургской области состоится форум «Степной Урал». Мероприятие организовано Институтом степи УрО РАН, Русским географическим обществом и комбинатом АО «Оренбургские минералы». Он пройдет 1 июня в кинотеатре «Заря» — в программе семинары, лекции и двухдневная научно-практическая сессия для ученых. «Степной Урал» является частью программы 10-го юбилейного симпозиума «Степи Северной Евразии», на который соберутся ученые из 40 регионов России и 14 стран Евразии.

«В 1996 году был основан Институт степи. В 1997 году мы провели первый степной симпозиум «Степи Северной Евразии», и с тех пор каждые три года, в Оренбурге, собираем всех степеведов Евразии», — отметил доктор географических наук, академик РАН Александр Александрович Чибилев. Он подчеркнул, что Ясненский район является одним из самых малоизученных регионов Оренбургской области. На обширной территории административного образования сохранились нетронутые степи, исторические и археологические памятники, а также виды животных и растений, ставшие редкостью в других степных регионах. «Среди участников есть ведущие ученые, специалисты по лесной мелиорации, историки и археологи из Западного Казахстана, ландшафтоведы из Бурятии, Алтая, Кубани, Санкт-Петербурга», — рассказал Александр Чибилев, добавив, что «Степной Урал» несет в себе как научную, так и просветительскую функции. Всего для очного участия в форуме соберется 150 специалистов, а еще более 300 человек примут участие в удаленном формате.

Целью мероприятия является формирование комплексного представления о степи, как о регионе с уникальной историей, культурой, биологическим разнообразием и экологическим значением. Ученые расскажут об актуальных проблемах и задачах исследования степей перед широкой аудиторией, познакомят слушателей с новейшими открытиями науки о степи. «Мы рады приветствовать научное сообщество в нашем родном городе, — отметил генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Альбертович Гольм. — Ясненский городской округ — это уникальное место, в котором есть и развитая промышленность, и комфортные условия для жизни, и нетронутые природные пространства. «Оренбургские минералы» всегда активно участвовали в развитии региона, и сегодня нам представился уникальный шанс реализовать нашу давнюю мечту — рассказать о прошлом и настоящем любимого региона». Вход на мероприятие бесплатный и открыт для всех желающих.

Комбинат АО «Оренбургские минералы» в 2024 году реализует масштабный просветительский проект «Достойные потомки великих предков». Он приурочен к 45-летию предприятия, 70-летию освоения целины, 280-летию Оренбургской губернии и 290-летию Оренбургской экспедиции. Совместно с РГО «Оренбургские минералы» проведут культурные и просветительские мероприятия, выступят организаторами экспедиций и семинаров, чтобы рассказать стране об уникальной судьбе южного Оренбуржья.

АО «Оренбургские минералы» является одним из двух крупнейших горно-обогатительных комбинатов мира, добывающим хризотиловое волокно. Оно используется более чем в 300 видах промышленной продукции, в том числе строительных материалах, станках, огнезащитном оборудовании и многом другом. На базе промышленного парка комбината работает ряд высокотехнологичных предприятий, являющихся резидентами ТОР «Ясный».