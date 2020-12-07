В гостях у Снегурочки: Фонд Росконгресс передал подарки от главного Деда Мороза страны

В рамках благотворительного автотура по «Золотому кольцу», который проходит в партнерстве с сетью отелей AZIMUT Hotels и Hyundai в дни ежегодной декады инвалидов, команда креативной платформы Фонда Росконгресс — продюсерского центра «РК-АРТ» встретилась со Снегурочкой в ее резиденции в Костроме и передала подарки от Деда Мороза из Великого Устюга. Волшебница вместе с Академиком Главным провела для гостей экскурсию по Комнате Чудес. Представители Фонда Росконгресс вместе со Снегурочкой вручили подарки воспитанникам костромского детского сада №41, для детей с нарушением зрения.

В костромском детсаду № 41 учатся 246 детей с нарушением зрения, в числе которых есть и незрячие малыши. В учебном заведении созданы специальные условия для передвижения детей, доступная среда, здесь они не только осваивают образовательную программу — также проводится коррекционная работа. Ребята получили из рук волшебницы кондитерские наборы и мягкие игрушки, а также мини-копию любимой игры Снегурочки – снежкобол.Вручение подарков приурочено к Международному дню инвалидов.

«Представляя социально ориентированный нефинансовый институт развития во время автотуров, мы помогаем людям лучше узнать о безопасных поездках по России и рассказываем о популярных национальных туристических маршрутах в разных регионах нашей страны, а также напоминаем всем нам о необходимости внимания, милосердия, заботы и помощи людям с ограниченными физическими возможностями и не только, которым важно оказывать в течение всего года действенным человеческим участием и конкретными поступками», — отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

В поездке также принял участие директор автомузея «Моторы Октября» Дмитрий Октябрьский, который отправился в путешествие на ретро-автомобиле FIAT 127. В 1970-х эту модель признали «европейским автомобилем года», ее производили в Италии, Польше и Бразилии и чаще всего красили в ярко-красный или оранжевый цвет.

Олимпиада 1980 года познакомила с легендарным «фиатиком» и москвичей. Машиной пользовались итальянские журналисты, которые с комфортом добирались до олимпийских объектов, культурных и исторических достопримечательностей советской столицы. После Олимпиады итальянцы отблагодарили водителя Сергея, своего русского помощника: автомобиль получил московскую прописку.

Искренне благодарю команду продюсерского центра «РК-АРТ» за настоящее чудо, которое мы вместе воплотили в жизнь. Спасибо вам, что привезли в сказочную Кострому, в мою Резиденцию, весточку от Дедушки Мороза. Мне стало радостно, ведь я очень скучаю по Дедушке. Верю, что гостинцы подарят сказочное настроение ребятам из детского сада №41. Вы — настоящие волшебники! С теплом и улыбкой буду вспоминать о нашей встрече в самом начале зимы, — сказала волшебница команде «РК-АРТ».

Подробности поездки можно увидеть в увлекательном тревел-блоге «РК-АРТ» на YouTube-канале Фонда Росконгресс.