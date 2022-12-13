В Харбине стартует 39-й международный фестиваль льда и снега

Город Харбин, расположенный в самом сердце Северо-Восточной Азии, отличают превосходные природные условия, особая городская история и уникальная культура льда и снега. Это международный мегаполис, где встречаются и взаимодействуют различные культуры. Люди живут здесь в гармонии и учатся друг у друга, создавая разноплановую, инклюзивную и гармоничную культуру льда и снега.

История городской культуры льда и снега насчитывает уже 60 лет назад, и сегодня Харбинский международный фестиваль льда и снега является крупнейшим и самым уникальным в своем роде фестивалем в мире.

К числу основных туристических достопримечательностей фестиваля относятся выставка ледяных фонарей в парке Чжаолин, «Мир снега и льда», Остров солнца, горнолыжный курорт Ябули, карнавал льда и снега, снежный парк Сунак, усадьба «Волга», полярный парк и пр.

В этом году у фестиваля льда и снега в Харбине три подтемы: «Встречи в городе снега», «Песни снега и льда» и «Очарование весеннего снега». Основная тема — «Отдавая дань 60-летней истории культуры льда и снега и устремляясь в будущее». Фестиваль длится почти пять месяцев с начала декабря по середину апреля следующего года и включает в себя восемь основных частей, состоящих из более чем 100 ключевых мероприятий.

Разнообразные виды спорта, связанные со льдом и снегом, являются наиболее популярными видами активного отдыха в зимнее время среди жителей Харбина. Харбин, широко известный как колыбель и проводник зимних видов спорта в Китае, единственный из китайских городов пользуется репутацией «города ледяных и снежных видов спорта». Благодаря обилию льда и снега, а также долгой истории ледяной и снежной культуры, он внес свой вклад в различные зимние спортивные соревнования.

Во время зимних Олимпийских игр 2022 года спортсмены из Харбина Жэнь Цзывэй (Ren Ziwei), Чжан Ютин (Zhang Yuting), Суй Вэнцзин (Sui Wenjing) и Хань Цун (Han Cong) выиграли в общей сложности три золотые медали для Китая, и поэтому олимпийский комитет страны присвоил Харбину звание «Город олимпийских чемпионов». Красочные соревнования по ледяным и снежным видам спорта, а также популярные фитнес-мероприятия продемонстрировали всему миру очарование харбинской культуры льда и снега.

После зимних Олимпийских игр 2022 года Харбин работает над выполнением обязательства Китая «вовлечь 300 миллионов людей в зимние виды спорта и досуга» и объявил о цели создания «международного города зимних видов спорта» в рабочем правительственном докладе. Город рассчитывает на еще более светлое будущее для своей культуры льда и снега.