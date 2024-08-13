В Ингушетии образовательные учреждения готовятся к новому учебному году

В Ингушетии продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 2024-25 гг. В нынешнем году к приемке предъявлено 242 образовательных учреждения, из которых 149 школ (в две смены будут функционировать 75 школ, в одну – 74 школы). Планируемая численность учащихся превышает 88 тыс. человек, в т.ч. 9 тыс. учеников первых классов.

Завершилась подготовка 86 государственных детсадов (13 пришкольных не учитываются) на 24,6 тыс. детей. В сельской местности расположен 41 детсад, в городской зоне – 45. Учащихся готовы принять 7 учреждений среднего профессионального образования.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, главной задачей является создание для детей безопасных и комфортных условий обучения.

Наряду с получением знаний в образовательном учреждении необходимо обеспечивать специализированную комплексную охрану, считает руководитель региона. По мнению Калиматова, в целом можно говорить о готовности системы образования Ингушетии к началу учебного года.

Кроме того, Калиматов отметил необходимость устранения до начала учебного года всех недоработок и недочетов в части антитеррористических и противопожарных мер.