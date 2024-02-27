В Иркутской области растет количество пожаров

В феврале 2024 года в Иркутской области случилось на 60 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал i38. Пресс-служба регионального ГУ МЧС уточняет, что примерно в три раза выросло количество пострадавших, а основной причиной возгораний является аварийное состояние или неправильная эксплуатация электрооборудования. На втором месте среди причин возгораний находится неосторожное обращение с огнем, а троицу «лидеров» замыкает нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС многие годы говорят о том, что регулярная профилактика мер пожарной безопасности является одним из немногих способов уберечься от возгорания или же свести его негативные последствия к минимуму. Так, сотрудники экстренных служб рекомендуют всегда иметь под рукой полный набор средств тушения огня — огнетушитель, ведро с песком и хризотиловую ткань. Последняя представляет собой текстильную продукцию на основе хризотилового волокна, которое обладает абсолютной негорючестью. Им можно накрыть, скажем, кастрюлю с загоревшимся маслом, или же другой небольшой источник огня. Ткань лишает пламя доступу к кислороду и эффективно тушит его — то же горящее растительное масло ни в коем случае нельзя заливать водой, а использование огнетушителя точно потребует ремонта в кухне.

Перед печным зевом сотрудники МЧС рекомендуют прибить металлический лист или расстелить ту же хризотиловую ткань, чтобы защитить пол от случайно выпавших угольков и искр. Что же до электрооборудования в частном доме, бане или квартире, то все его силовые линии необходимо изолировать от горючих элементов здания. В многоквартирных домах обычно провода укладывают внутри стен, что позволяет существенно снизить возможность возгорания, а вот в частном секторе, особенно в деревянном доме, приходится прибегать к ухищрениям. Одним из них является хризотиловая изоляция. Так, противопожарная служба Вологодской области прямо указывает на необходимость применения негорючих строительных материалов в ходе строительства или ремонта электросети частного дома.

Рост количества пожаров в Иркутской области показывает, что хозяева часто забывают о необходимой профилактике пожарной безопасности собственного жилья. К сожалению, результатом этого становится порча имущества, травмы и гибель людей. Уже начавшийся пожар невозможно потушить без разрушений, а вот предотвратить — весьма легко.