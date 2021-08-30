В Калининграде руины старинной крепости спасены усилиями градозащитников

Калининградским градозащитникам удалось спасти бесценный исторический артефакт – остатки средневековых укреплений, а именно каменную стену города Кнайпхоф, занимавшего когда-то весь о. Канта. Об этом стало известно по итогам археологических раскопок, проведенных на месте строительства пешеходного моста через р. Новая Преголя.

Строители, пытаясь вдавить в землю металлический шпунт, упёрлись в непреодолимое препятствие. Они приняли правильное решение и вызвали экспертов компании «Балтспецархеология», которые и определили, что за бесценное препятствие помешало строителям.

Раскопки, произведённые «Балтспецархеологией», выявили на глубине 0,5 м слой бетонных конструкций – анкерных стяжек, удерживающих на себе практически всю набережную о. Канта.

«Балтспецархеология» получила распоряжение о более тщательной разведке вокруг обнаруженного объекта для выявления мест под вдавливаемые шпунты. Стройплощадку превратили в археологическую экспедицию, которая впоследствии стала натуральным бассейном. По горизонту «2,5 м» занимал средневековый керамический трубопровод-коллектор, из которого археологический раскоп мгновенно заполнился водой. Причем объём воды был таков, что не хватило мощности двух привезенных археологами насосов и помпы.