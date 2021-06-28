В Калуге прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов

24 июня 2021 года в Калуге состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер).

В работе школы приняли участие Ольга Ткачева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, Станислав Бондарь, главный внештатный специалист гериатр Калужской области, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по травматологии-ортопедии, анестезиологии-реаниматологии, терапии и общей врачебной практике, медицинской профилактике, ревматологии, эндокринологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, участвующих в реализации Комплекса мер, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», более 70 медицинских специалистов Калужской области.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

Программа профилактики падений и переломов внедряется в семи регионах страны, в том числе в Калужской области. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания. На базе каждого региона должна быть создана служба, которая будет заниматься профилактикой повторных переломов. Снижая количество таких травм, будет возможно улучшать прогноз пациентов.

Также специалисты подчеркнули важность интеграции системы оказания медицинской и социальной помощи пациентам старше трудоспособного возраста в имеющуюся в регионах трехуровневую систему организации оказания медицинской помощи и трехуровневую систему травмцентров, включение в данную систему региональных центров остеопороза.

«Поэтапное внедрение комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни граждан пожилого и старческого возраста и их независимости от посторонней помощи. В настоящий. Сейчас идет апробация комплекса мер в семи пилотных регионах — Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Волгоградская область, однако к 2030 году планируется внедрение комплекса мер во всех субъектах Российской Федерации», – отметил Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

«Каждый экстренный больной в Калужской области в течение первых 12 часов от момента начала острого заболевания или повреждения должен попасть в ту медицинскую организацию, где ему может быть оказан исчерпывающий объем медицинской помощи», — сообщил Николай Разумный, доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России.