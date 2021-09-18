В Калуге прошли мероприятия, посвященные запуску благотворительного проекта «Космос – детям»

17 сентября в Калуге прошли мероприятия, посвященные старту благотворительного проекта «Космос – детям», который приурочили ко дню рождения ученого, основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, а также к 650-летию основания Калуги и к 60-летию первого полета человека в космос.

В них приняли участие Герой Советского Союза и Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев, сенатор Российской Федерации Александр Савин, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, региональный министр культуры Павел Суслов, заместитель городского Головы Калуги Ирина Агеева, директор Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского Наталья Абакумова, директор Калужского театра кукол Алексей Соколов, директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы», член Союза журналистов России Елена Метелковская.

Ярким событием стала посадка на воду Яченского водохранилища перед Государственным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского самолета-амфибии Л-42. Его пилотировали летчик-космонавт СССР Сергей Крикалев и председатель АНО «Летающее поколение» Владимир Борисов. На набережной пилоты пообщались с калужанами. Сергей Крикалев рассказал, что полет из Москвы занял один час, он также подчеркнул, что приводнение у музея было приятным и комфортным.

Олег Калугин отметил символичность оригинального способа прибытия Сергея Крикалева в Калугу в день рождения Константина Эдуардовича Циолковского: «Это приводнение – фактически идея для создания гидропорта. Я не знаю, насколько это возможно, это должны сказать специалисты, но идея запущена. Во всяком случае, приводнение было удачным, и мы рады приветствовать Сергея Константиновича в нашем любимом городе».

В парке им. К.Э. Циолковского участники мероприятий почтили память ученого, возложив цветы к его могиле.

В музее истории космонавтики состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию благотворительного проекта, а также премьерный показ, созданного в его рамках спектакля «Летчик и Маленький принц» по мотивам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

Постановщики спектакля – российский режиссер Дмитрий Павлов (Санкт-Петербург), художник Дмитрий Бобрович (Ульяновск) и актеры Калужского театра кукол создали в стенах музея сценическую площадку. Пролог и финал истории о принце в спектакле озвучил Сергей Крикалев.

По словам Елены Метелковской, всего благотворительных показов постановки в музее будет десять. Спектакль ориентирован на подрастающее поколение. Первыми зрителями стали калужские школьники.

В своем приветственном адресе председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поздравил калужан с началом работы благотворительного проекта: «Уверен, что спектакль, который создан по мотивам этой сказки, будет учить зрителей доброте, отзывчивости, вере в прекрасное, а также привлечет внимание детей и взрослых к вопросам изучения науки и покорения космоса».

«Символично, что именно сегодня, в 164-й день рождения Константина Эдуардовича Циолковского, в музее космонавтики стартовал благотворительный проект «Космос-детям». Его цель – в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием», – отметил министр культуры Калужской области.

Источник: пресс-служба Правительства Калужской области