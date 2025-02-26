В Keil рассказали о получении сертификата соответствия ЕАЭС

Новый продукт компании Keil, специализирующейся на создании инновационных биологически активных добавок, получил сертификат соответствия ЕАЭС. Комплексный продукт состоит из 54 компонентов: минералов, витаминов, ферментов, адаптогенов, антиоксидантов, растительных экстрактов и суперфудов.

Став обладателем сертификата ЕАЭС компания существенно продвинулась в развитии бизнеса, получив возможности для расширения географии собственного присутствия и реализации продукции в РФ, Беларуси, Киргизии, Армении и Казахстане.

Отныне новое средство для поддержания здорового и активного образа жизни станет доступным для большего количества потребителей. Выданный продукту документ является свидетельством его соответствия перечню всех требований эффективности и безопасности.

По словам директора Keil Дмитрия Мальцева, значимость комплексного подхода в питании сейчас осознается все большим числом людей. При создании нового биокомплекса учитывались потребности организма и научные данные.