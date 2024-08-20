В Китае пройдет выставка CIIE и Международный экономический форум «Хунцяо»  

В этом году 7-й Международный экономический форум «Хунцяо» (HQF), центральной темой которого является поощрение открытости и углубление инклюзивной экономической глобализации, вместе с Китайской международной выставкой импортных товаров (CIIE) станет важнейшей платформой для демонстрации приверженности Китая открытости высокого стандарта.

На ряд запланированных на ноябрь 2024 г. параллельных мероприятий в Шанхае соберутся международные лидеры, ведущие экономисты и предприниматели для решения глобальных проблем и обмена мнениями.

Representatives gathered at 2023 CIIE & HQF GALA

Параллельно с ежегодной выставкой CIIE будет проходить 7-й форум HQF под девизом «Открытость высокого стандарта для инклюзивной экономической глобализации, отвечающей интересам каждого». Основные дискуссии будут посвящены таким темам, как промышленное развитие и экологичное градостроительство, экологичная торговля в условиях изменения климата, искусственный интеллект, новые хранилища энергии и транспортные средства на энергии из новых источников. Также на форуме будет представлен Доклад о мировой открытости за 2024 год и будет проведен ряд закрытых и рекламных мероприятий.

Доклад о мировой открытости, ежегодно публикуемый на форуме начиная с 4-й выставки CIIE, содержит информацию о том, как страны и регионы справляются с проблемами и используют возможности во взаимосвязанном мире. В Докладе о мировой открытости приводится всесторонняя оценка состояния глобальной открытости в сферах торговли, финансов, инфраструктуры, климата и политики. В докладе подчеркивается необходимость восстановления глобальной солидарности и придания международной торговле, устойчивому развитию и борьбе с изменением климата нового импульса.