В китайском Аньюэ прошла IV Всемирная конференция по развитию лимонной отрасли

В уезде Аньюэ провинции Сычуань прошла IV Всемирная конференция по развитию лимонной отрасли, организованная Народным правительством уезда Аньюэ. Эта конференция, посвященная теме «Брендинг и маркетинг», собрала в Аньюэ более 200 участников, включая экспертов и профессоров из Аргентины, Италии и Китая, а также представителей более 40 предприятий, таких как JD Logistics, Budweiser Beer и Mixue Bingcheng (MXBC). На мероприятии были заключены контракты на реализацию семи проектов, таких как проект по созданию платформы для электронных закупок плодов лайма из Аньюэ партнерами Budweiser Beer и проект по поставке 20.000 тонн лимонов в Россию.

В день мероприятия состоялись Конференция по международному (технологическому) сотрудничеству и обмену в области цепочки поставок в лимонной отрасли, Конференция по совместному брендингу лимонной продукции и Конференция по привлечению инвестиций, которые предоставили участникам профессиональную площадку для личного обмена опытом, налаживания международного сотрудничества и проведения экономических и торговых переговоров. Эксперты, ученые и представители бизнеса из Китая и других стран провели дискуссии и обменялись опытом по таким темам, как медицинская ценность, специфика хранения, переработки и брендинга лимонов, а также пути комплексного развития всей цепочки поставок в лимонной отрасли.

Аньюэ — уезд городского округа Цзыян провинции Сычуань (Китай) — является одним из пяти основных регионов производства лимонов в мире и единственной базой промышленного производства лимонов в Китае, гордясь званием «Родины китайских лимонов». Примерно за столетие культивирования лимонов с момента их появления в Китае в 1920-х годах в Аньюэ к настоящему времени выведена разновидность сорта Эврика (Eureka) улучшенного качества — Anyue Lemon. Благодаря влажному и теплому климату, благоприятным экологическим условиям и плодородной почве, Anyue Lemon превосходит другие сорта лимонов по внутреннему составу, включая содержание лимонной кислоты, витамина С и антиоксидантов. Поэтому этот сорт идеально подходит не только для потребления в свежем виде, но и для переработки, а уезд Аньюэ стал оптимальным регионом для выращивания высококачественных лимонов.

Благодаря высоким технологиям, научным методам агротехники и интеллектуальному управлению урожайность Anyue Lemon выросла с 3000 до 5000 катти/му. Лимоны экспортируются в 38 стран и регионов мира, включая Россию, Сингапур и ОАЭ, при этом объем экспорта из года в год увеличивается. Говорит Тянь Цзинхуа (Tian Jinghua), директор Центра отраслевого развития Anyue Lemon: «В 2023 году урожайность и качество Anyue Lemon значительно улучшились, а внутренний и внешний рынок демонстрируют положительную тенденцию к росту. Ведущие компании, представленные Zhongan Group Puyuan Agriculture, постоянно расширяют рынки сбыта в стране и за рубежом, а самостоятельные экспортеры, по прогнозам, достигнут новых прорывов».

С октября по декабрь в Аньюэ пройдет еще ряд мероприятий, таких как Карнавал лимонной продукции и Семинар по брендингу и маркетингу Anyue Lemon, призванных еще более повысить узнаваемость и влиятельность бренда «Anyue Lemon».