В Китайском национальном музее шелка проводится новая выставка

Мир
13 июля 2023

12 июля 2023 года Китайский национальный музей шелка (China National Silk Museum) открыл четвертую ежегодную Неделю Шелкового пути, объявив тему этого года — «Шелковые пути: долгие дороги, взаимные цели». Главным событием этого мероприятия является тематическая выставка, посвященная Шелковому пути, под названием «Конвергенция цивилизаций: Дуньхуан на Шелковом пути», в которой представлен 171 удивительный артефакт, связанный с древним городом Дуньхуан.

Выставка разделена на четыре сектора: политика, экономика и торговля в Дуньхуане в древние времена; общество и жизнь в Дуньхуане в древние времена; тысячелетняя дружба между Дуньхуаном и провинцией Чжэцзян; а также пещеры и росписи в Дуньхуане. Она демонстрирует блистательное прошлое Дуньхуана на Шелковом пути с различных точек зрения, включая политику, военное дело, экономику, торговлю, культурную жизнь и пр.

Дуньхуан, расположенный на западном конце коридора Хэси, являлся транспортным центром Шелкового пути и воротами в западные регионы со времен императора Ву из династии Хань, где можно было наблюдать шумные сцены с толкающимися между собой приезжими эмиссарами и странствующими купцами. На суше и на многочисленных судах, заходивших в порты, наглядно демонстрировалась китайская дипломатическая концепция мира и сотрудничества, открытость и инклюзивность, взаимный обмен опытом и взаимная выгода.

Другой отличительной особенностью выставки в Дуньхуане является смоделированная реконструкция пещеры 285 из пещер Могао в галерее музея. Пещера 285 с многочисленными художественными и религиозными аспектами описывает не только буддизм, но и таоизм и брахманизм в Индии, наглядно демонстрируя слияние восточного и западного религиозного искусства.

Помимо выставки в Дуньхуане, в рамках Недели Шелкового пути в этом году пройдут цикл лекций «Дуньхуанские истории», игра-раскраска «Шелковый путь», выставка картин «Шелковый путь глазами молодежи» и многое другое. Кроме того, симпозиум «Шелк и Шелковый путь» посетят музейные директора и исследователи из Франции, Таиланда, Узбекистана, Испании, Италии, Венгрии и Китая, приглашенные для обмена идеями и опытом по темам «Новые тенденции в музейном кураторстве» и «Дуньхуан и Шелковый путь». В рамках форума кураторов, который будет приурочен к симпозиуму, будут организованы выезды в различные тематические музеи Ханчжоу и Нинбо, что позволит участникам изучить широко известные выставки и провести специализированные обмены с кураторами.

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