В компании «Мария» подвели итоги конференции «Девелопмент будущего»

Московский Бизнес-клуб организовал ежегодную осеннюю конференцию «Девелопмент будущего». Одним из участников стала компания «Мария».

Презентацию «С чем девелоперу работать завтра? Первичное жилье с меблировкой» участникам мероприятия представил директор по продажам B2B компании «Мария» Павел Голованов. Участники конференции собрались для обсуждения трендов покупательского поведения и возможных точек роста для девелоперских компаний с учетом нестабильного спроса на рынке.

По его словам, предлагаемое жилье полностью отвечает трендам потребительского поведения, а именно стремлению к приобретению готовых решений для комфортного проживания, максимальному удобству и экономии времени. Несмотря на то, что применяться данный подход в отечественной практике начал не так давно, ему уже удалось завоевать устойчивые позиции на рынке. Клиентов привлекает такой подход, который к тому же оборачивается серьезным конкурентным преимуществом для застройщиков.