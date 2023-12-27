В компании TRITON прогнозируют рост мирового рынка портативных электростанций на 5,6% до 2028 года

Экономика
27 декабря 2023

Ведущая маркетинговая компания TRITON прогнозирует среднегодовой рост мирового рынка портативных электростанций в размере 5,6% на период 2024-2028 гг.

«Глобальный рынок портативных электростанций» – такое название носит недавно проведенное компанией TRITON MARKET RESEARCH исследование, включавшее глобальный анализ и прогнозы по использованию станций данного типа. Предметом исследования стали применяемые варианты питания – аварийное, автономное и другие типы, согласно задействованных в них аккумуляторных батарей: литий-ионных аккумуляторов/герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, согласно различных диапазонных мощностей портативных электростанций, согласно типа источника питания – прямое питание/солнечная энергия и согласно перспектив продвижения в различные регионы.

Самыми активными игроками, контролирующими большую его часть, на данном рынке являются EcoFlow, Suaoki, Duracell Inc, Scott Electric, Bluetti, Midland Radio Corporation, Lion Energy LLC, Hyundai Power Products, Shenzhen Jackery Inc и др.

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