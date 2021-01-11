В Краснодаре из-за снегопада обвалилась крыша спорткомплекса «Екатеринодар»

Из-за обильных снегопадов, накрывших в последние дни Краснодарский край, в столице Кубани рухнула крыша спортивного комплекса «Екатеринодар». По словам очевидцев, под давлением толщи снега, несущие конструкции перекрытия не выдержали и провалились внутрь здания.

Выехавшие на место инцидента специалисты выяснили, что воздухоопорный купол спорткомплекса буквально сложился из-за налипания мокрого снега. В городской администрации сообщили, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Напомним, в субботу и воскресенье на Краснодар обрушился мощный снегопад, вследствие чего в городской администрации были вынуждены объявить штормовое предупреждение. Из-за снегопада на несколько часов были закрыты региональные аэропорты, а десятки авиарейсов – задержаны либо вовсе отменены до улучшения погодных условий.

Непогода продолжает удерживаться и в других регионах Краснодарского края. На туристических курортах Красной Поляны, где сегодня отдыхают тысячи россиян, сохраняется опасность схода горных лавин. Аномальные морозы ожидают на этой неделе и в столице России. Как сообщили в Гидрометцентре, с севера Сибири в Москву начинает поступать холодный воздух циклона. В среду, 13 января, в российской столице может похолодать до –20 °C днем и до –23 °C ночью.