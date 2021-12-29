В Краснодаре реконструируют Николаевский бульвар

В мэрии Краснодара сообщили о том, что в 2022 году планируется реконструкция одной из наиболее масштабных зеленых зон города – Николаевского бульвара. Мероприятие пройдет в рамках реализации масштабного национального проекта «Жилье и городская среда». В первой очереди ремонтно-восстановительных работ специалисты проведут реконструкцию участка от улицы Невкипелого до улицы Валерия Гассия.

Ранее мэрия Краснодара запустила голосование по вопросу, какую часть города реконструировать первой. В пользу реконструкции Николаевского бульвара высказалось больше всего жителей столицы Кубани, свои голоса за этот проект отдало свыше 18 тыс. человек.

«В микрорайоне Гидростроителей Николаевский бульвар является самой масштабной зеленой зоной. При разработке проекта специалисты учли ряд факторов. В первую очередь, учитывалась сохранность всех высаженных ранее деревьев и кустарников. Отдельный акцент сделали на развитие естественного природного ландшафта», – рассказал Андрей Прошунин, министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

На бульваре коммунальщики обустроят удобную велодорожку, а также широкую пешеходную аллею, остальная зеленая зона будет расчерчена дорожками пейзажного типа. Отдельно строители обустроят детский игровой комплекс, в котором будут работать горки, домики, лестницы, батуты и песочницы. В зоне отдыха также возведут летний амфитеатр с декоративным освещением. Устаревшие осветительные конструкции заменят современными энергосберегающими светильниками.

По словам Андрея Прошунина, учтены в проекте и пожелания горожан – хозяев домашних животных. Так, владельцы собак получат возможность выгуливать своих питомцев на специально организованной отдельной площадке, на удалении от детей и прочих отдыхающих бульвара.

Источник фото: admkrai.krasnodar.ru