В Краснодаре возобновят работу ярмарки выходного дня

В субботу, 2 октября, в Краснодаре для жителей и гостей краевого центра возобновляют работу сезонные ярмарки. Фермерская продукция через временные торговые точки будет реализовываться частными хозяйствами и аграрными компаниями, торговые делегации которых прибудут в Краснодар из нескольких городов и районов Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«На сегодняшний день, уже организовано около 1 100 временных торговых точек, на которых свою сельхозпродукцию смогут разместить кубанские производители. Ярмарки выходного дня традиционно пользуются огромной популярностью не только у рядовых горожан, но и у местных производителей. Посетив ярмарку, население сможет пополнить свой стол вкусными фруктами, свежими и экологически чистыми овощами, кубанскими разносолами. За всю практику проведения ярмарок выходного дня, в Краснодар поставщики направили десятки тысяч тонн продуктов глубокой переработки и сельскохозяйственных товаров. Немаловажно, вся сельхозпродукция из фермерского предложения будет иметь цену, которая обычно ниже среднерыночных цен на аналогичные товары в других торговых предприятиях города», – сообщили в краснодарской мэрии.

В администрации краевого центра также пообещали, что на всех временных торговых точках организаторы гарантируют контроль над проведением санитарной экспертизы и неукоснительное соблюдение всех санитарных норм Роспотребнадзора. В мэрии уточнили, ярмарки выходного дня откроются по привычным для краснодарцев адресам, работать они будут каждую субботу с 8:00 до 15:00 по местному времени.

Источник фото: krasnodar.bezformata.com