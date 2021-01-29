В Краснодаре введен в эксплуатацию Центр игровых видов спорта

В пятницу, 29 января, двухэтажный спортивный комплекс им. Алексея Саврасенко в микрорайоне Юбилейный был введен в эксплуатацию. Площадь объекта – около 2,4 тыс. квадратных метров. Для жителей Краснодара центр откроет двери уже в ближайшие дни. Новый объект осмотрел кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Разработчики проекта предусмотрели, чтобы в многофункциональном спортивном зале центра жители и гости города могли одновременно заниматься несколькими видами спорта. Центр включает в себя залы для игры в гандбол, баскетбол, волейбол и мини-футбол. Кроме того, на территории расположен оборудованный современными тренажерами фитнес-зал. Помещение оснащено инновационной системой отопления и вентиляции воздуха. Глава региона отметил, этот комплекс должен стать образцом для подобных спортивных центров, которые должны появиться в разных точках Краснодарского края.

«Этот прекрасный спортивный комплекс должен стать эталоном, образцом для дальнейшего масштабирования практики. Аналогичные центры, обладающие всей необходимой инженерной и спортивной инфраструктурой, должны возводиться по всему Краснодарскому краю. Можно принять этот проект в качестве типового. Немаловажно, при строительстве типовых спорткомплексов в нашем регионе все они должны быть одинаково высокого качества, независимо от того, находится ли такой спортцентр в Краснодаре или в отдаленных муниципалитетах», – отметил Кондратьев.

На сегодняшний день, Краснодарский край занимает первое место среди всех федеральных субъектов России по уровню развития спорта и физкультуры. Такое достижение стало возможным, благодаря, в том числе, и строительству многофункциональных спортивных объектов, добавил губернатор.