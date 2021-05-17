В Краснодарском крае стартует новый сезон «Лидеров Кубани»

В этом году стартует четвертый сезон проекта «Лидеры Кубани», однако с каким успехом он пройдет – остается загадкой. Об этом заявил начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк.

Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» представляет собой мероприятие, где начинающие специалисты могут определить дальнейший профессиональный путь и практиковать новые навыки. Организаторы рассматривают конкурс как прекрасную возможность для старта карьеры и поиска компаньонов, с которыми можно выстраивать длительные деловые отношения.

«К сожалению, талантливых и способных ребят, тех же менеджеров, не всегда замечают крупные компании. Наше мероприятие ориентировано на то, чтобы найти способных личностей и привлечь к сотрудничеству. В свою очередь, конкурс способствует тому, чтобы раскрыть весь потенциал участников и организовать их в единую команду. Неприметные специалисты хотят расти, развиваться и созидать, а мы предоставляем для этого площадку. Наша система государственного управления получает талантливые кадры, а они – возможность развития в карьере», – рассказал Геннадий Стрюк.

Напомним, в этом году в конкурсе запланировано десять отраслевых направлений, каждое из которых будет курировать вице-губернатор края со своими представителями органов исполнительной власти. По словам Геннадий Стрюка, система государственного управления – смежная и, если участнику не понравится одна сфера деятельности, он сможет попробовать себя в другой на тех же условиях.

Желающие поучаствовать смогут зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать одну отрасль, заполнить анкету и отправить видеоролик, в котором нужно рассказать о себе и подчеркнуть свои способности. Прием заявок на конкурс «Лидеры Кубани» продлится до 12 июня включительно, а в июле уже стартуют очные испытания. Всего будет 10 полуфиналов.

Источник фото: admkrai.krasnodar.ru