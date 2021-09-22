В Крымском районе предлагают работу с зарплатой до 90 000 рублей в месяц

Аналитики изучили предложения по работе в одном из самых крупных муниципалитетов Кубани.

За последние двадцать лет много говорят о том, что в муниципалитетах Краснодарского края плохо обстоят дела с работой, хорошую зарплату предлагают только в Краснодаре или в других крупных городах.

Аналитики решили оценить ситуацию с рабочими местами в одном из районов Кубани. Для примера взяли Крымский район. Специалисты изучили предложения о вакансиях, опубликованных на специализированных сайта по поиску работы.

Оказалось, что на рынке труда Крымского района встречаются самые разные вакансии, зарплата колеблется от 19 до 90 тысяч рублей. Так, продавцу магазина «Магнит-косметик», оператору колл-центра предлагают зарплату от 20 000 до 34 000 рублей в месяц. Кассир в популярной сети магазинов одежды может заработать до 20 000 рублей в месяц.

Есть в Крымском районе работа, за которую обещают платить выше среднего по Краснодарскому краю. Например, подсобному рабочему в одной крупной компании предлагают от 60 000 до 90 000 рублей, с официальным оформлением. Работу предлагают вахтовым методом, с бесплатным проживанием, питанием и суточными.

Инженеру ПТО на крупном заводе предлагают зарплату от 80 000 рублей на руки. Помимо этого, предприятие обеспечивает бесплатный проезд до работы туда и обратно. Повар на крупном предприятии может заработать до 67 тысяч рублей вахтовым методом. Компания обязуется взять на себя расходы на питание и проживание.

В Крымском районе присутствует большое количество крупных компаний (лифтостроительный завод, Крымский винный завод), на которые требуются узкопрофильные специалисты, а их в муниципалитете не так много. Поэтому таким сотрудникам готовы платить больше, чем в среднем по рынку.

Также аналитики провели работу с центром занятости Крымского района, который активно помогает людям в поиске работы. За январь-март 2021 года в организацию обратились за помощью больше 600 человек. В итоге при содействии службы занятости удалось трудоустроить 479 жителей района, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 30 человек.