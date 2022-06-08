В кубанских школах прошел эксперимент по углубленному изучению агротехнологий

Новости
8 июня 2022

Эксперимент по профессиональной ориентации выпускников кубанских школ подошел к завершению. Пилотную программу запустили в региональном Министерстве образования, науки и молодежной политики. В рамках проекта педагоги Кубанского государственного аграрного университета в течение целого месяца рассказывали ребятам о современных технологиях производства минеральных удобрений, а также о применении веществ для питания растений и повышения плодородия почв в сельском хозяйстве.

В эксперименте также участвовали ведущие сотрудники агротехнических компаний Краснодарского края.

«В ходе эксперимента мы открыли профильные классы с агротехнологической направленностью почти в 80 школах Кубани. Из них более 10 общеобразовательных учреждений являются участниками Ассоциации “Агрошколы России”. Тематический экспериментальный месяц занятий отчетливо показал школьникам, что в сегменте сельского хозяйства квалифицированные специалисты всегда уважаемы, востребованы и ценны», – рассказала Елена Воробьева, глава краевого Минобрнауки.

В экспериментальных занятиях приняло участие свыше 1 тыс. будущих выпускников, которые подготовили доклады в качестве итоговой курсовой работы. Грамотами за отличную успеваемость и активность в профильных классах отметили 17 школьных команд.

Региональная программа «Профессионально ориентированные уроки будущего» стартовала на Кубани осенью прошлого года. В ее рамках учащиеся 8–11 класса ознакомились с лекциями по цифровой, финансовой грамотности, а также по развитию национальной нефтяной промышленности.

Источник фото: ulpravda.ru

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