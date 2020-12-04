В медучреждения Пермского края поставлена 1000 упаковок «Арепливира» от группы компаний «ПРОМОМЕД»

Председатель совета директоров «ПРОМОМЕД» Петр Белый 1 декабря возглавил делегацию холдинга, прибывшую в Пермь. Напомним, что ГК «ПРОМОМЕД» в текущем году разработала и наладила оперативное производство препарата «Арепливир», эффективность и безопасность которого при лечении коронавируса подтвердили международные эксперты. Визит делегации компании в главный город Пермского края состоялся в рамках реализации благотворительной всероссийской акции помощи медработникам «Арепливир» – врачам» — она бесплатно поставила местным медицинским учреждениям 1000 упаковок «Арепливира». Кроме того, власти региона и ГК «ПРОМОМЕД» договорились о поставке еще 7000 упаковок препарата. Финансирование этой закупки составит порядка 33 миллионов рублей.

Во время встречи главврачей Прикамья с представителями ГК «ПРОМОМЕД» зампред Правительства Пермского края Сергей Никифоров отметил, что поддержка со стороны компании имеет большое значение для местных врачей. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая сотни людей. Заболевшие медики, благодаря «Арепливиру», восстановятся и смогут вернуться к работе, — отметил управленец.