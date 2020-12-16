В «МегаФоне» заявили о запуске сети 4G в 27 населенных пунктах Кубани

Высокоскоростная мобильная связь уже давно стала частью повседневной жизни людей. Причем от ее качества зависит не только душевный комфорт человека, но и устойчивость множества рабочих и образовательных процессов. В связи с этим мобильные операторы ежегодно решают задачи по увеличению скоростей и охвата аудитории в условиях перманентно возрастающих потребностей пользователей.

Так, в компании «МегаФон» заявили о том, что ежегодное увеличение объемов мобильного трафика составляет не менее 50%. Примечательно, в последние годы, в связи с развитием соответствующих технологий, пользовательские предпочтения абонентов все больше смещаются от голосовой коммуникации в сторону мобильного интернета. Поэтому компания старается как можно оперативнее расширять географию своего присутствия в отдаленных населенных пунктах российских субъектов, рассказали в «МегаФоне».

«Уходящий год не стал исключением в такой практике. В Краснодарском крае за 11 месяцев текущего года инженеры “МегаФона” возвели все необходимые инфраструктурные объекты коммуникации, обеспечивающие высокоскоростным интернетом не только центральные районы, но и отдаленные муниципальные образования. Мобильный интернет 4G в этом году пришел в 27 новых населенных пунктов Кубани», – рассказал Олег Постных, директор Кавказского филиала «МегаФона».

Он отметил, высокоскоростной интернет запущен в станице Александровка, а также в населенных пунктах Хоста, Кучук-Дере, Шаумяновка, Дагомыс, Нижняя Шиловка и других.