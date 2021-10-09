В мэрии Москвы рассказали о поступлениях НДФЛ за 8 месяцев 2021 года

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов поделился информацией о поступлениях налога на доходы физических лиц в городской бюджета за период январь-август текущего года. В частности, он рассказал, что за указанный отрезок времени сумма поступлений НДФЛ равняется 852,2 млрд руб.

Чиновник считает такой результат маркером успешного восстановления большей части отраслей московской экономики. По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, результат оказался выше на 23,4%, превзойдя даже показатели докризисного 2019 г.

В то же время Кирилл Пуртов, возглавляющий Департамент экономической политики и развития г. Москва, рассказал, что порядка 90% всей суммы НДФЛ (765,8 млрд руб.) составили налоговые платежи, которые за граждан внесли налоговые агенты – ИП и организации.

Еще 73,1 млрд руб. (8,6% от общего объема) составили налоговые платежи с доходов, которые получены на тотализаторе, в результате выигрыша в лотерею, сдачи имущественных объектов в аренду и т.д., а также поступления от субъектов предпринимательской деятельности, перечисляющих НДФЛ самостоятельно (речь идет об адвокатах, ИП, охранниках и прочих лицах, ведущих частную практику).