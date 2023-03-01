В МГУ стартовал новый проект для школьников

Москва
1 марта 2023

Факультет психологии МГУ продолжает цикл проектов, ориентированных на учащихся 6-11 классов – своих потенциальных студентов. Новый проект, ориентированный на данную аудиторию, позволит школьникам освоить знания об особенностях изменения психических функций в зависимости от физической нагрузки. Об этом сообщают Аргументы.ру.

В отличие от большинства подобных проектов, организуемых в столице для учащихся московских школ, в данном проекте уже принимают участие свыше 200 учащихся из других городов РФ, таких как Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Краснодар, Томск, из Якутии.

На данный момент уже состоялись несколько занятий на площадке МГУ. Участники мероприятия узнали, что такое эмоции с научной точки зрения, получили исчерпывающую информацию о влиянии гаджетов на человека, об опасности прокрастинации. Московским школьникам, помимо занятий, предоставляется возможность участия в экскурсии, где они ознакомятся с современным оборудованием для экспериментальных исследований.

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