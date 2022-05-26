В Министерстве здравоохранения Московской области состоялось совещание по профилактике падений и переломов

25 мая в Министерстве здравоохранения Московской области состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Роман Висков, заместитель министра здравоохранения Московской области, Сергей Яроцкий, главный врач госпиталя для ветеранов войн Московской области, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители регионального ТФОМС и медицинских учреждений.

«Московская область была выбрана не случайно, так как мы неоднократно проходили проверки со стороны национальных медицинских исследовательских центров и готовы к реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов. Я думаю, что переломы у лиц старшего возраста — это та точка, которая поможет нам приложить усилия, чтобы сохранить им жизнь. Есть все условия, специалисты, методология, все есть, чтобы оказать им помощь», – обратился к участникам совещания Роман Висков, заместитель министра здравоохранения Московской области.

С докладом о результатах федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» выступил Илья Бабенко. Он отметил, что одним из ключевых гериатрических синдромов, существенно влияющий на снижение смертности, являются падения и переломы, из которых наиболее жизнеугрожающим является перелом бедренной кости.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста. На текущий момент в 76 регионах открыто 77 гериатрических центра.