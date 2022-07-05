В Министерстве здравоохранения Республики Мордовия состоялось совещание по профилактике падений и переломов

29 июня в Министерстве здравоохранения Республики Мордовия состоялось совещание по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в регионе (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Ольга Кшняйкина, заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия, Светлана Смакаева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава Республики Мордовии, Тамара Никифорова, заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение», Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные внештатные специалисты по скорой медицинской помощи, по медицинской профилактике, по ревматологии, по медицинской реабилитации, по травматологии-ортопедии, по офтальмологии, по эндокринологии, участвующих в реализации Комплекса мер, представители регионального ТФОМС и медицинских учреждений.

«В Саранск приехала большая делегация по вопросам внедрения в практику в Республике Мордовия комплекса мер, направленного на профилактику падений у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение». Мы собрались на совещании, чтобы обменяться мнениями, получить рекомендации по внедрению комплекса мер по профилактике падений и переломов в нашем регионе», – обратилась к участникам совещания Ольга Кшняйкина, заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия.

С докладом о роли ревматолога в ходе реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, выступила Наталья Торопцова, заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Он отметила, что необходимо в регионе закупить два денситометра, которые помогут подтвердить диагноз остеопороза, назначить лечение и проконтролировать эффективность лечения.

По результатам совещания участникам были поставлены задачи, которые помогут в успешной реализации Комплекса мер на территории региона. Среди них организация маршрутизации и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия», подготовка клинических рекомендаций, закупка двух денситометров, а также создание принципов организации системы профилактики повторных переломов.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста. На текущий момент в 76 регионах открыто 77 гериатрических центра.