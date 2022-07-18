В Молодежном микрорайоне Краснодара обустроят сквер «Изумрудный»

В 2023 году власти Краснодара в Молодежном микрорайоне проведут благоустройство сквера «Изумрудный». Зеленая парковая зона должна была открыться еще до конца 2022 года, однако в связи усложнившейся экономической обстановкой муниципалитет не стал проводить электронный конкурс для компаний-подрядчиков. Таким образом, со временем смета утратила актуальность в привязке к нынешним расценкам на работы и материалы. Теперь документ потребовал индексации данных по предполагаемым затратам.

«На благоустройство сквера “Изумрудный” деньги были ранее выделены. Теперь они должны вернуться в краевой бюджет не позднее сентября текущего года. Ближе к четвертому кварталу депутаты Законодательного собрания Краснодарского края изучат возможность их повторного выделения для благоустройства сквера. За это время профильные службы скорректируют смету, учитывая актуальные цены на строительные материалы и услуги подрядчиков», – рассказал Дмитрий Мироненко, замглавы департамента городского хозяйства и ТЭК.

Ранее власти Краснодара запросили и позже получили согласование по выделению для создания в Молодежном микрорайоне обширного сквера почти 202 млн рублей. Предполагается, что «Изумрудный» разобьют на площади 44,5 тыс. квадратных метров. На территории, согласно проекту, ландшафтные дизайнеры высадят различные виды кустарников и деревьев, а монтажники соберут спортивные площадки и установят детские игровые объекты.

Помимо этого, по периметру сквера пройдет веломаршрут, а по всему зеленому пространству сформируют разветвленную сеть тротуарных дорожек и современных осветительных конструкций.

Источник фото: krd.ru