В Москвариуме подготовили программу к Международному дню тюленей

22 марта, в честь Международного дня тюленей, в Москвариуме на ВДНХ пройдут показательные тренировки байкальских нерп.

Программа будет проходить в формате показательных тренировок, во время которых посетители экспозиции Аквариума смогут понаблюдать за тем, как специалисты океанариума взаимодействуют с животными и демонстрируют самые разные элементы – поцелуи, танцы, проплывы, погружения. Тренировки будут сопровождаться рассказом тренера, в ходе которого гости узнают интересные факты о байкальских нерпах, об их характерах и привычках, а также об особенностях тренировочного процесса.

Показательные тренировки будут проходить во вторник, 22 марта, в Аквариуме, в вольере байкальских нерп, который располагается в самом конце экспозиции. Начало тренировок в 12:20 и 16:20. Для участия необходимо приобрести билет в Аквариум.

Байкальская нерпа – один из трёх пресноводных видов тюленей, эндемик озера Байкал – млекопитающее, которое в дикой природе встречается только здесь, национальная гордость нашей страны. В Москвариуме живут восемь нерп: четыре самца (Чак, Лунтик, Шар, Кузя) и четыре самки (Мотя, Луна, Панда, Тая). Все они еще «подростки» — им примерно по 8 лет. Каждое из животных обладает собственным темпераментом и характером, однако все они очень сообразительные и обожают занятия с тренерами: принимают новые игры, упражнения, разучивают новые элементы.

Международный день тюленей ежегодно отмечается 22 марта, начиная с 1982 года. Цель этого праздника – просвещение и повышение внимания общества к угрозам, с которыми сталкиваются тюлени по всему миру. Многие из видов находятся на грани исчезновения в связи с нелегальным отловом и разрушением их естественной среды обитания.

О Центре океанографии и морской биологии «Москвариум»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ открыли для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы. В нем живут более 12 тысяч водных обитателей: акулы, скаты, черепахи, кайманы, осьминог, сотни видов рыб, а также млекопитающие — выдры, нерпы, дельфины, ластоногие и косатки. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 миллионов литров воды. Пространство разделено на три зоны: аквариум, зрительный зал, где проходят водные шоу, и центр плавания с дельфинами.

Зрительный зал «Москвариума» является одной из самых современных и технически оснащенных площадок в мире. С каждого кресла открывается отличный вид на сцену длиной 50 метров. Глубина водной чаши составляет 14 метров, что соизмеримо с высотой пятиэтажного дома.

С момента открытия в 2015 году визитной карточкой «Москвариума» стали уникальные водные шоу с участием морских животных и артистов разных жанров. Наибольшую популярность у зрителей приобрели семь представлений о Мировом океане и его обитателях: «Кругосветное путешествие», «Морская азбука», «Тайна четырех океанов», «Сон в летнюю ночь», «Затерянный мир», «Вокруг света за Новый год», «Шоу Воды» и мюзикл «Новогодний круиз»

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