В Москве ЕГЭ по информатике сдают 16 тыс. выпускников

В текущем году для сдачи единого государственного экзамена по информатике зарегистрировались свыше 17 тыс. столичных школьников. При этом более 16 тыс. человек – выпускники 2023 года, сообщает Департамент образования и науки Москвы.

Проверка выполненных заданий осуществляется автоматически, члены предметной комиссии в ней участия не принимают. Выполняя любое задание, для вычислений экзаменуемый вправе пользоваться компьютером. Каждый учащийся снабжен требуемым программным обеспечением, текстовыми редакторами, редакторами электронных таблиц, средами программирования на разных языках: школьный алгоритмический язык, Python, С#, C++, Pascal, Java.

Экзаменационная работа включает 27 заданий. Специализированное программное обеспечение требуется для выполнения 11 заданий, еще 16 выполняется вручную, пишет Правда.ру.

С результатами ЕГЭ школьники могут ознакомиться на портале mos.ru или в собственной школе. Для тех, кто сдавал экзамен 19 июня, результаты будут опубликованы 30 июня, а для тех, кто сдавал 20 июня – 3 июля.