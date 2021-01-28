В Москве и Московской области на 30% выросли продажи дубовых бочек

По оценке производственной компании Артель «Наша Бочка» в 2020 году рост продаж дубовых бочек и кадок в Москве и области вырос на 30%.

Компании производители дубовых бочек увеличивали долю в рекламных интернет-каналах и отрасль уверенно прошла кризис.

Производственная компания Артель «Наша Бочка» подвела итоги продаж за 2020 год. Общий объем производства вырос на 30% по сравнению с 2019 годом.

Компания сумела реализовать в розницу более одной тысячи изделий.

По статистике компании также отмечается существенный рост оптовых продажи декоративных бочек: рост составил 15%.

Розничные потребители в основном составляют: городские жители — около 70% продаж и сельские жители 30%.

Александр Гирич — основатель Артели «Наша Бочка»:

«В моей компании работают пять бондарей со стажем более 15 лет. Это уникальные профессионалы в столь редкой профессии, владеющие всеми необходимыми для производства качественной продукции навыками и умениями.

Для производства нашей продукции мы используем, как самое современное деревообрабатывающее оборудование, так и старинные, проверенные временем, приемы ручной обработки древесины.»

О компании

Компания Артель «Наша Бочка» на протяжении 17 лет производит дубовые кадки, бочки, товары для кухни. Производство расположено в Москве. Доставка работает по всей России.

Контакты

г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино, ОАО “Новомосковский технопарк”, зона В, строение 9.

Телефоны: +7 (985) 990-03-19, +7 (495) 208-11-23.

Сайт: nashabochka.ru.

E-mail: info@nashabochka.ru.

График работы: пн-пт 9.00-18.00.