В Москве и Московской области на 30% выросли продажи дубовых бочек

По оценке производственной компании Артель «Наша Бочка» в 2020 году рост продаж дубовых бочек и кадок в Москве и области вырос на 30%.
Компании производители дубовых бочек увеличивали долю в рекламных интернет-каналах и отрасль уверенно прошла кризис.
Производственная компания Артель «Наша Бочка» подвела итоги продаж за 2020 год. Общий объем производства вырос на 30% по сравнению с 2019 годом.
Компания сумела реализовать в розницу более одной тысячи изделий.
По статистике компании также отмечается существенный рост оптовых продажи декоративных бочек: рост составил 15%.
Розничные потребители в основном составляют: городские жители — около 70% продаж и сельские жители 30%.
Александр Гирич — основатель Артели «Наша Бочка»:
«В моей компании работают пять бондарей со стажем более 15 лет. Это уникальные профессионалы в столь редкой профессии, владеющие всеми необходимыми для производства качественной продукции навыками и умениями.
Для производства нашей продукции мы используем, как самое современное деревообрабатывающее оборудование, так и старинные, проверенные временем, приемы ручной обработки древесины.»
О компании
Компания Артель «Наша Бочка» на протяжении 17 лет производит дубовые кадки, бочки, товары для кухни. Производство расположено в Москве. Доставка работает по всей России.
Контакты
г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино, ОАО “Новомосковский технопарк”, зона В, строение 9.
Телефоны: +7 (985) 990-03-19, +7 (495) 208-11-23.
Сайт: nashabochka.ru.
E-mail: info@nashabochka.ru.
График работы: пн-пт 9.00-18.00.