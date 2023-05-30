В Москве начал работу сервис по подбору вузов по результатам ЕГЭ

В Москве реализуется интереснейший проект – запущен сервис, задачей которого является подбор вузов по результатам ЕГЭ. На новом сайте размещена программа, помогающая быстро найти информацию по условиям поступления и минимальным проходным баллам в наиболее популярные вузы столицы. Площадку для размещения данного ресурса предоставила Московская электронная школа, сообщает Правда.ру.

По мнению куратора проекта, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря новому сервису задача по адекватному выбору вуза персонифицируется. В итоге каждый выпускник получает возможность совершенно осмысленно, на основании объективных данных, в том числе и количества набранных им баллов ЕГЭ, решать проблему возможного выбора не только вуза, в который он собирается поступить, но и факультета.

В основу механизма подбора как раз и положен средний балл ЕГЭ, требующийся для поступления на каждый факультет всех ведущих вузов Москвы.