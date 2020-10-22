В Москве обсудили работу с молодёжью СНГ

16 октября 2020 года в онлайн-формате прошло заседание Совета по делам молодёжи государств – участников Содружества Независимых государств (СНГ). На встрече были подняты вопросы реализации стратегии международного молодёжного сотрудничества с учётом предложений от стран к Плану мероприятий на 2021-2022 годы.

В обсуждении приняли участие представители министерств и молодёжных организаций из Российской Федерации, Республики Азербайджана, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и члены Исполнительного комитета СНГ. Впервые в качестве члена Совета к заседанию присоединилась Республика Узбекистан.

Первым пунктом повестки мероприятия стал опыт стран СНГ в привлечении молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«2020 год указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы. Министерством науки и высшего образования был разработан отдельный план по основным мероприятиям, которые будут проводиться в рамках памятной даты. Долгосрочным результатом нашей работы станут исторические знания и корректные представления граждан о советском воине-победителе и спасение мира от нацизма», — заявил член Совета, директор Департамента молодёжной политики Минобрнауки Денис Аширов.

Аширов подчеркнул, что в России был реализован целый спектр патриотических молодёжных мероприятий, включая Всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” — отбор лучших авторских проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие РФ, студенческая эстафета “Огонь Победы”, в которой помимо молодёжи приняли участие представители органов власти. Среди запланированных мероприятий отдельно были отмечены конкурс лучших дипломных работ, посвящённых сохранению исторической памяти, конкурс совершенствования клубов реконструкции “Парад Эпох” и квест “За пределами”, который планируется провести 21 ноября на нескольких языках.

Дальнейшее обсуждение коснулось вопросов развития на территориях стран СНГ волонтёрского движения.

«Текущая ситуации в стране и мире показала, что волонтерская деятельность очень востребована. Из-за повышенного спроса пул задач расширился. Для поддержки добровольческих молодёжных движений были организованы: обучающие семинары и вебинары, приняты стандарты событийного волонтерства, разработаны материалы по нематериальному стимулированию, проведены мероприятия для обмена опытом между добровольцами, созданы платформы для дистанционного обучения», — подчеркнул председатель Совета, председатель “Национальный Совет молодежных и детских объединений России” Григорий Петушков.

Одним из самых массовых проектов стал #МыВместе, в рамках которого волонтёры оказывали помощь и поддержку пожилым гражданам и инвалидам. Кроме того, были разработаны программы учёта добровольческой деятельности при поступлении в вузы и созданы региональные волонтёрские штабы и федеральная горячая линия.

Участники заседания также поделились результатами реализации Международного молодёжного проекта “100 идей для СНГ”. По словам заместителя министра молодёжи и спорта республики Азербайджан Интигама Бабаева, в 2019 году в нём приняли участие шесть стран Содружества.

На заседании поднимались вопросы организации в 2020 году Форума молодёжных общественных организаций и конкурса “Молодёжная столица СНГ”.

В завершение члены Совета подвели итоги работы за 2019-2020 годы, определили цели развития Форума государств — участников СНГ, первый из которых готова в 2021 году провести Россия, приняли решение по проведению следующего заседания в республике Узбекистан в конце 2020 — первой половине 2021 годов. Одним из итогов встречи стало определение следующего председателя организации. Им стал первый заместитель председателя Комитета по делам молодёжи и спорта при Правительстве республики Таджикистан Ризо Назарзода.

Справка.

Совет по делам молодёжи государств – участников СНГ создан в соответствии с Соглашением государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодёжью от 25 ноября 2005 года. К нему присоединились Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, и Республика Узбекистан.

Организация занимается рассмотрением вопросов, связанных с реализацией Соглашения, содействием развитию сотрудничества в сфере работы с молодёжью, разработкой многосторонних документов и национальных программ по молодёжной политике, а также подготовкой кадров и повышением квалификации специалистов в сфере работы с молодежью. В состав Совета входят по два представителя государств – участников Соглашения: руководитель органа государственной власти по делам молодёжи и представитель крупнейшей организации, участвующей в реализации государственной молодёжной политики.