В Москве подвели итоги конкурса «Лучший школьный спортивный клуб»

Закончился конкурс «Лучший школьный спортивный клуб». Московским центром «Патриот.Спорт» подведены его итоги.

Лучшим из принимавших участие в конкурсе 467 колледжей и школ Москвы признан спортклуб «Эволюция» (школа № 2127). На второй позиции – клуб «Бомбардир» (школа № 853), на третьей – клуб «Звезда» (школа № 1474).

Общая оценка формировалась по 19 критериям: количество спортивных дисциплин, культивируемых в клубе, качество атрибутики, работа в соцсетях, участие в просветительских акциях и др.

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки Москвы Антона Молева, всего системой школьных спортклубов объединены свыше 20 тыс. различных секций и кружков, в которых занято более 300 тыс. участников. Ребята объединяются в группы поддержки команд – со своими лозунгами и речевками, пробуют себя в качестве комментаторов.

Награждение победителей конкурса кубками, дипломами и памятными призами состоится в начале следующего учебного года.