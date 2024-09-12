В Москве подвели итоги третьего потока «Академии инноваторов»

Его участники привлекли рекордное количество инвестиций и грантов и создали 55 стартапов.

В столице завершился третий поток «Академии инноваторов». Итоги акселерационной программы подвели в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На демодне предприниматели, представители городских структур, крупных корпораций и фондов познакомились с лучшими технологическими решениями резидентов и обсудили перспективы возможного сотрудничества.

«Третий поток “Академии инноваторов” стал рекордным сразу по нескольким показателям. Участники привлекли 93 миллиона рублей инвестиций и грантов — в полтора раза больше, чем их предшественники. В ходе акселерации было создано 55 стартапов — прирост на 20 процентов. Изменился и средний возраст авторов проектов. Теперь он составляет 28 лет вместо 31 года», — рассказала Наталья Сергунина.

Молодежь проявляет к программе активный интерес — 40 из 100 лучших разработок подготовлены студентами старших курсов Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», Московского физико-технического института (МФТИ) и других вузов.

Кроме того, втрое увеличилось количество пилотных тестирований на площадках крупных компаний: шесть продуктов уже прошли испытания, 17 — в процессе, еще 16 — в проработке. При этом в проектах стали чаще применяться облачные технологии, искусственный интеллект и большие данные. Самые популярные направления — инновации в сфере промышленности, строительства, недвижимости и медицины.

Финалистами акселлерационной программы стали 10 самых перспективных разработок. В их числе — новый метод синтеза полупроводниковых материалов для устройств органической электроники. Он позволяет повысить качество продукции, снизить ее стоимость в два-три раза и решить вопрос импортозамещения зарубежных аналогов. Команда получила грант Российского научного фонда на сумму 1,5 миллиона рублей и провела пилотные испытания совместно с МФТИ.

Открыть свое дело и осуществить первые продажи в рамках акселерационной программы смог еще один инноватор. Он представил платформу для генерации тестов и экзаменов из материалов пользователя с помощью искусственного интеллекта. Изобретение позволяет создавать уникальные проверочные и контрольные работы и получать подробную аналитику по их решению для оценки ответов учеников.

Еще один проект участников третьего потока — модульные роботы для ремонта, очистки и диагностики труб — заинтересовал крупную нефтегазовую компанию. Инноваторы уже оформили первую сделку на сумму 8,6 миллиона рублей и получили запрос на поставку в Алжир.

Кроме того, в число финалистов вошли технология для создания 3D-моделей помещений на основе видео, сервис на основе искусственного интеллекта по продаже медиаконтента, цифровой ассистент для автоматизации собеседований и другие разработки.

С момента перезапуска программы в июле 2023 года к экосистеме «Академии инноваторов» присоединились более 20 тысяч ученых и предпринимателей со всей России, а также из Индии, Нигерии и других дружественных стран. За это время создано почти четыре тысячи проектов. Совокупный оборот резидентов превысил 260 миллионов рублей.