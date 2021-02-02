В Москве появился Клуб директоров и заместителей по воспитательной работе школ

Раз в месяц на площадках московского Департамента образования и науки и Межрайонных советов директоров (МРСД) будет организоваться проведение заседаний созданного недавно Клуба директоров и заместителей по воспитательной работе школ. По словам заместителя руководителя столичного образовательного ведомства Антона Молева, дебютное заседание запланировано на конец текущего месяца. Задача клуба заключается в обсуждении и формировании единых принципов и механизмов развития общегородской воспитательной системы.

Как добавил Антон Молев, благодаря совместной работе участников клуба ожидается расширение в будущем списка воспитательных событий для приоритетного включения в календарный план воспитательной работы каждой школы Москвы. Определением первого состава клуба займутся Межрайонные советы директоров. Сейчас в российской столице 37 таких советов.