В Москве проходит BRICS+ FASHION SUMMIT

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5 декабря 2023

В Москве с 28 ноября по 2 декабря проходит BRICS+ Fashion Summit. Открытие этого международного форума началось с деловой программы при участии топ-представителей индустрии моды из стран БРИКС, Ближнего Востока и Латинской Америки. Деловая программа мероприятия в первый день проходила в МКЗ «Зарядье».

В первый день форума прошла пленарная сессия «Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка». Ее модератором стала Тина Канделаки. По ее словам, глобальная индустрия моды сегодня переживает серьезные перемены, смену правил игры. Локальные бренды получают все больше возможностей.

Известная актриса и продюсер Орнелла Мути призналась в любви к российским брендам.

Участники форума обсудили вопросы демократизации и децентрализации индустрии моды, а также возможное влияние стран БРИКС+ на эти процессы. По словам спикеров, на долю стран БРИКС приходится 40% мирового валового продукта, что служит подтверждением их экономической мощи. Однако есть еще одно направление – дизайнеры, тренды. БРИКС+ должно развивать собственные тренды и продвигать их по всему миру, а здесь пока роль объединения невелика.

В первый день BRICS+ Fashion Summit также прошли показы брендов из Беларуси и Аргентины.

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