В Москве проходит городской смотр-конкурс «Зимняя сказка»

Москва
15 декабря 2021

Для учащихся столичных школ и колледжей, а также их родителей проводится городской смотр-конкус #Каникулы_с_ГМЦ «Зимняя сказка». До 15 января принимаются индивидуальные и коллективные работы в семи номинациях: «Моё изобретение», «Зимний пейзаж», «Новогодняя композиция», «Новогодняя гирлянда», «Елочная игрушка», «Сказочный персонаж» и «В гостях у сказки». Организатором конкурса выступает Городской методический центр столичного Департамента образования и науки.

«Зимние каникулы традиционно – время для досуга в кругу семьи, и смотр-конкурс “Зимняя сказка” – отличный повод попробовать свои силы в разных творческих начинаниях, а затем эффектно представить их на суд жюри. Так мы в увлекательной форме развиваем когнитивные и творческие способности школьников, активно включаем родителей в соревнование, чтобы и они могли разделить победу со своими детьми», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В качестве конкурсной работы принимаются: технические устройства, демонстрационные установки, изобретения, фото- или видеоизображения, поделки из различных материалов, социальные ролики с представлением своей работы и др. При оценке проектов жюри будет учитывать оригинальность идеи, качество и эстетичность исполнения. Итоги конкурса будут подведены 20 января.

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