В Москве проходит школьный конкурс исследовательских и проектных работ

Москва
15 декабря 2021

Столичный Департамент образования и науки при участии ведущих вузов города проводит Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ. В нем могут принять участие ученики 7-11 классов московских школ – индивидуально или в составе проектной группы. 

«Для команд в этом году введено ограничение – не более трех человек в команде. При этом один участник/одна команда может представить на конкурс только одну работу в одном тематическом направлении», – говорится на сайте конкурса.

Соревнования проходят по двум трекам: «Большие вызовы» и «Исследую и проектирую в социогуманитарной сфере». Первый является отборочным этапом на одноименный Всероссийский конкурс научно-технологических проектов, организатором которого выступает образовательный центр «Сириус» в Сочи. Участникам предстоит представить на суд жюри оригинальную разработку по одному из 12 направлений, включая космические и нанотехнологии. Социогуманитарный трек предполагает создание проектов в сфере экономики и финансов, психологии, педагогике и др.

Цель мероприятия – стимулировать творческие способности школьников и их интерес к научно-исследовательской деятельности. Работы принимаются на сайте конкурса до 31 января. Координатором состязания выступает московский Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы.    

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