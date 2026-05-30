В Москве пройдет первый всероссийский мужской конгресс «Имидж настоящего мужчины в труде, семье и отечестве»

3 июня 2026 года в Московском доме общественных организаций пройдет первый всероссийский мужской конгресс «Имидж настоящего мужчины в труде, семье и отечестве». Мероприятие объединит ученых, психологов, педагогов, представителей бизнеса, культуры, духовенства, медиа и общественных организаций для обсуждения роли мужчины в современных социальных и технологических условиях.

Сегодня общество сталкивается с высокой скоростью перемен: трансформируются модели семьи и коммуникации, усиливается влияние цифровой среды, растет уровень психологического напряжения и социальной неопределенности. Одновременно меняются представления о лидерстве, ответственности, мужественности и мужской роли в целом. На этом фоне все более востребованным становится содержательный общественный диалог о том, какие качества помогают мужчине сохранять устойчивость, принимать решения, быть опорой для семьи, общества и страны.

Конгресс станет площадкой для обсуждения вопросов психологической устойчивости, отцовства, воспитания, патриотизма, мужской идентичности, влияния медиа и цифровой культуры на формирование образа мужчины.

Организаторами конгресса выступают Академия имиджелогии и Институт Адаптивного Интеллекта. В программе — пленарные заседания, экспертные выступления и отдельный блок, посвященный восприятию мужского имиджа женщинами. Среди спикеров конгресса — академики, доктора наук, представители вузов, исследовательских центров, общественных организаций и сферы культуры.

Основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Викторович Гут представит тему психологической устойчивости российских мужчин как фактора национального суверенитета. Профайлер и эксперт в области психологии поведения Максим Александрович Коваленко выступит с докладом об ответственном отцовстве и воспитании. Кинопродюсер Михаил Александрович Чурбанов расскажет о том, как ценностно-ориентированный контент формирует образ героя и влияет на будущее общества.

Вице-президент Академии имиджелогии, профессор Виктор Павлович Делия поднимет тему современных тенденций в построении мужского имиджа, а доктор медицинских наук Константин Григорьевич Добрецов раскроет необычный, но важный аспект восприятия мужчины через запах — роль парфюмерии в формировании образа.

По словам организаторов, задача конгресса — сформировать пространство для профессионального и общественного диалога о мужской роли в быстро меняющемся мире, а также объединить экспертное сообщество вокруг вопросов устойчивости, ценностей и будущего новых поколений.