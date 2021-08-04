В Москве пройдет смотр-конкурс школьных спортивных клубов

В столице 1 августа начинается прием заявок на смотр-конкурс школьных спортивных клубов. Его организатором выступил центр «Патриот.Спорт» при Департаменте образования и науки города Москвы. Победители соревнований будут участвовать во всероссийском этапе.

«Школьный спортивный клуб – эффективная форма организации спортивной жизни в образовательном пространстве. ШСК – это школьники, педагоги и родители, которые поддерживают ребят на тренировках и соревнованиях, это сообщество единомышленников, в котором дети усваивают ценности здорового образа жизни. Подобные конкурсы привносят в работу ШСК элементы состязательности, стимулируют участников и руководителей клубов оценить итоги своей деятельности, сравнить с достижениями коллег, найти свои сильные стороны и определить перспективы развития», – рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Конкурс направлен на выявление лучших практик в развитии школьного спорта, пропаганду здорового образа жизни, а также поощрение талантливых ребят и руководителей спортклубов.

Соревнование пройдет в пяти номинациях: «Звезды школьного спорта», «Спортивный резерв», «Спорт без границ», «Спорт-инфо-просвет» и «Лучший руководитель школьного спортивного клуба».

Претендентам на участие необходимо до 27 августа загрузить на сайт центра «Патриот.Спорт» портфолио: видеовизитку, презентацию, эссе и паспорт клуба. Подробности на сайте организатора.