В Москве прошел международный форум «Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира»

Тематические сессии и дискуссионные экспертные площадки мероприятия направлены на укрепление сотрудничества между государствами Арктической зоны, поддержку коренных народов и других жителей заполярных регионов, а также устойчивое развитие и защиту хрупкой северной природы.

В мае 2021 года Россия стала председателем Арктического совета. К счастью, даже в условиях непростой международной обстановки страны арктического региона демонстрируют стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры, что позволяет им конструктивно решать многие актуальные проблемы Заполярья. Сохранение этого иммунитета – одна из важнейших задач членов Арктического совета. «Мы должны максимально оставлять политику за границей Арктики, мы не должны позволять политике занимать первое место в наших беседах, в наших новостях, обсуждениях Арктики. Есть много других важных тем — окружающая среда, коренные народы. Конечно, есть проблемы от тех решений, которые принимаются политиками по отношению к окружающей среде, к добыче ресурсов. Но журналисты, эксперты, исследователи должны все-таки фокусироваться на проблемах самой Арктики», — считает ученый-политолог арктического центра Лапландского университета в Финляндии Адам Степиен.

Мировая экологическая повестка в период двухлетнего председательства Москвы в Арктическом совете сопряжена, в первую очередь, с избавлением Заполярного региона от последствий накопленного экологического ущерба и переводом промышленных гигантов на новые рельсы. По словам выступившего на форуме губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе присутствует немало крупных предприятий горно-металлургического кластера, однако за ними ведется очень жесткий контроль, в том числе — за соблюдением ими всех норм экологического права. Кроме того, Мурманск является одним из лидеров среди арктических регионов и по резидентам, и по количеству привлеченных инвестиций в проекты экологической безопасности. «Мы с «Норникелем» за прошлый год закрыли достаточно вредное производство в посёлке Никель, а до этого, благодаря специнвестконтрактам, было модернизировано производство в городе Мончегорске. И нагрузка, выбросы вредных веществ сократились просто радикально на территории нашей Арктики. Сегодня у нас проектируется новый завод медного производства в Мончегорске. Белая металлургия, которая будет отвечать самым современным экологическим требованиям и станет одним из самых металлургических производств в мире», — отметил глава региона.

Долговременный характер восстановления уязвимых арктических экосистем предполагает поиск высокоэффективных и экологически безопасных способов освоения ресурсов Арктики. «Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и другую гадость, которая вредит природе», — считает глава Минприроды России Александр Козлов. По его мнению, одной из таких технологий может стать система мониторинга выбросов черного углерода и метана для Арктической зоны, которая уже разрабатывается в России.