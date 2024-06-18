В Москве прошла акция – Королевское такси для участниц национального конкурса 

5 июня состоялся финал конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2024». В нем приняли участие замужние женщины, бизнес-леди, многодетные мамы и даже бабушки. Это мероприятие, направленное на привлечение внимания к вопросам женской реализованности, семейным ценностям, благотворительности. Ежегодно активные и успешные женщины из разных уголков страны от Калининграда до Владивостока делятся своим опытом. В этом году был зафиксирован рекорд России — самое большое количество финалисток конкурса красоты -119 девушек , на сцене одновременно.

Ценности конкурса поддержал и сооснователь таксопарка 369, Алексей Быков.

«Я знаю, что участницы много занимаются благотворительностью – помогают больным детям и детям, оставшимся без родителей. Они работают, у них семьи — все очень сильные личности, но им важно чувствовать себя безопасно на дороге. Мы предложили свои услуги совершенно бесплатно, ведь с нашими водителями точно не будет ненужных неожиданностей. Это даже не просто вопрос сервиса, а культуры. Когда мужчина открывает дверь женщине, помогает с сумками – это по-нашему.

У нас нет случайных водителей, все работают долго — ценят наш автопарк, а мы ценим наших сотрудников. Конечно, всех их проверяем при приеме на работу и в течении года. Среди них много семейных людей. Мы это точно знаем, ведь часто встречаемся лично и на страницах нашего интерактивного клуба. Мы ценим ту обратную связь, которую они нам дают, а водители то, что в нашем автопарке можно получить мгновенную реакцию на их вопросы и просьбы. В результате наше сообщество растет и в нем появляются добрые традиции. Например, приводить на встречи клуба 369 детей, водители играют вместе в футбол.

Мы считаем своей миссией — возрождение профессии «таксист». Ведь ситуация на рынке перевозок людей непростая.

Сейчас по стране средний срок работы в одном таксопарке составляет 2-3 месяца, это значит, что человек пришел просто перебиться. Такого летуна контролировать очень сложно. У нас не так – мы принимаем водителя в свою семью, и предлагаем ему уважительное отношение внутри коллектива и поддержку. Это положительно сказывается на безопасности пассажиров. Нам важно, чтобы человек гордился тем, кто он есть и своим местом работы» — делится Быков.

Организатор конкурса отмечает, что сейчас найти хорошего перевозчика сложно. Участницы приезжают из других городов и стран, естественно, не знают город и переживают. Очень важно, когда вопросы с логистикой закрывает надежный подрядчик, а девушки могут просто расслабиться и почувствовать себя королевой не только во время конкурса.