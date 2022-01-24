В Москве школьники могут проверить знания с помощью независимой диагностики

В столице открылась запись на проведение независимой диагностики знаний для учеников 2-11 классов. Это можно сделать в очном и дистанционном формате, выбрать который ребята смогут при регистрации на сайте Центра независимой диагностики Московского центра качества образования.

Независимая диагностика позволяет ребятам проверить знания по каждому предмету. Это особенно актуально для учеников 9 и 11 классов, которым весной предстоит проходить государственную итоговую аттестацию. Для них диагностика будет проходить в формате ОГЭ и ЕГЭ соответственно.

«Школьники, которые прошли независимую диагностику в нашем Центре, понимают, какие именно темы им надо подтянуть, на что обратить особое внимание», – отметила начальник управления Московского центра качества образования Ольга Редкозубова.

Результаты диагностик будут опубликованы на сайте Московского центра качества образования в течение 11 календарных дней после прохождения. В полученном документе будет содержаться подробная интерпретация результатов.

В 2021 году независимые диагностики прошли более 30 тысяч московских школьников, в том числе более 20 тысяч выпускников – в формате ЕГЭ.