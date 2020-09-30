В Москве снимут фильм по мотивам детских сказок с юными моделями в главных ролях

Съемки нового короткометражного игрового фильма продюсерской компании «Phantasmagoria Show Production» в коллаборации со столичным модельным клубом «Podium Star Kids» пройдут в Москве 3-4 октября для детской коллекции от кутюр бренда SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME.

Эскизы изделий для фильма разработаны непосредственно мэтром российской моды Вячеславом Зайцевым, использованы коллекционные ткани, специально созданные для Дома моды легендарного Вячеслава Зайцева.

«По сказочным тропам» – режиссерский fashion-фильм, киноминиатюра по мотивам детских сказок с юными моделями в главных ролях.

«Мы создаем наши проекты на основе синтеза разных видов искусств — моды, театра, кино, цирка и т.д. Этим и отличаемся от других столичных модельных агентств. Fashion – это искусство!» – поясняет директор московского детского модельного клуба «Podium Star Kids» Алексей Шубин. «Это уже второй наш проект подобного плана. Первый фильм “Dreams” находится на монтаже, премьера состоится на Неделе моды в Москве. Для съемок “Dreams” мы пригласили эпатажного российского дизайнера Gera Skandal, и в фильме представлено 4 его новых кутюрных коллекции.

Непростое время пандемии коронавируса изменило культуру потребления fashion, и детского в частности. Виртуальный формат стал преимуществом, дизайнеры детально демонстрируют наряды, которые сегодня модники не могут пощупать или рассмотреть.

Мы заглянули еще дальше в будущее и предложили аудитории новую современную альтернативу стандартным показам, «принимая эстафету» театрализованных шоу-представлений великого Александра МакКуина. Его показы остаются золотым стандартом для индустрии моды, являясь прообразом модных «иммерсивных шоу». МакКуин никогда не демонстрировал одежду просто, он хотел, чтобы зрители чувствовали происходящее и были его частью.

Нам близко именно такое видение. «По сказочным тропам» – это мистерия, в фильме вымышленный сюжет, воплощённый в сценарии и интерпретируемый режиссёром, и создаётся он с помощью актёрской игры маленьких моделей рядом с профессиональными артистами».

Хотите войти в зачарованный лес, где скрыто много тайн, спасти у пруда сестрицу Аленушку или пройти невидимой тропой вслед за Лешим? Юные модели играют роли в сказке рядом с Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой или веселым менестрелем. Локации продуманы в соответствии с главной идеей фильма. Сказочные избушки овеяны седой стариной, карта таинственного леса ведёт к цветущему папоротнику. Именно там спрятан ларец, с помощью которого возможно победить Кощея и освободить Царевну.

Традиционная роскошь русского национального костюма, павловопосадские узоры явились вдохновением для создания коллекции SLAVA ZAITSEV by MIRAFAME. Используются активные цвета – красный, зеленый, синий, оранжевый; такие знаковые элементы русского стиля в одежде, как богатые вышитые ткани, роспись, тонкое кружево, сложные набивные рисунки.

«Мы создаём мгновения, которые становятся волшебными воспоминаниями в истории семьи, юные участники получают навыки актерского мастерства. Ведь шоу – это не только показ мод и создание нового стиля, но и духовная составляющая. В сказках заложен глубокий смысл, как постичь эту жизнь и научиться распознавать, где добро, а где зло».

Режиссёр Рикардо До Рего

Композитор Артем Тимофеев