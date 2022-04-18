В Москве собрали 6 тонн использованных батареек

Фонд защиты городской природы «Среда» подвел итоги пилотного проекта «Установка контейнеров для использованных батареек в Москве». В его рамках в столице было установлено 110 контейнеров для сбора батареек и аккумуляторов. Почти за два года жители города сдали на переработку 6 тонн (250 000 шт.!) батареек различного формата в магазинах, офисах, музеях, вузах, парках и других общественных пространствах столицы.

Собранные в рамках проекта элементы питания были переработаны на заводе группы компаний «Мегаполисресурс» – ведущего в России переработчика батареек, аккумуляторов и электронного лома.

Кирилл Гончаров, директор фонда «Среда», говорит: «За последние годы в Москве сформировался запрос на раздельный сбор отходов, но информированность общества о преимуществах экологичного образа жизни недостаточна. В частности, это касается сбора и утилизации использованных батареек, вред от которых заключается в системном загрязнении окружающей среды. Сейчас одна московская семья выбрасывает до 500 г элементов питания в год. В результате в городе ежегодно скапливается несколько тонн использованных батареек и аккумуляторов. Наш проект призван доказать москвичам, что сдать батарейки на переработку можно, не прикладывая особых усилий, достаточно зайти в соседний магазин или принести их на работу, в свой офис».

Всего одна выброшенная батарейка:

заражает тяжелыми металлами до 20 м² почвы, на которой больше ничего не вырастет,

отравляет 400 л воды,

при нагревании на солнце выделяет в атмосферу диоксины, загрязняет воздух.

В то же время правильная утилизация элементов питания позволяет изготовить из 1 батарейки 1 грифель для карандаша, а из 90 батареек – 1 набор столовых приборов.

Этапы пилотного проекта фонда защиты городской природы «Среда» включали:

бесплатную установку и обслуживание контейнеров для сбора батареек у своих партнеров;

вывоз батареек с каждого места сбора на склад по мере заполнения контейнеров;

хранение собранных батареек на собственном складе в Москве;

вывоз батареек со склада на завод по утилизации гальванических и аккумуляторных элементов ГК «Мегаполиресурс» в Челябинске.

Среди партнеров проекта по сбору батареек – сеть магазинов «Магнит», Rambler&Co, центр дизайна ARTPLAY, сеть «Московский дом книги», «ЛитРес», «Фаланстер», издательство «Эксмо», кафе «Джаганнат», «ЛавкаЛавка», Русфонд, Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный аграрный университет им. Тимирязева, Центр документального кино, Музей советских игровых автоматов. Полный список партнеров и карту размещения контейнеров для сбора батареек можно найти на сайте проекта «Установка контейнеров для использованных батареек в Москве».

Также в рамках проекта была проведена серия просветительских мероприятий в офлайн и онлайн-формате: сбор батареек и лекции на Дне города, круглый стол «Безопасный сбор и утилизация опасных химических отходов», онлайн-конференции «Зелёный бизнес: проблемы современности и вызовы будущего», «Городские экопроекты: успешные практики защиты окружающей среды», «Экологическая журналистика: освещение проблем защиты окружающей среды», «Экологические вызовы пандемии и проблемы постковидной эпохи». Записи трансляций и дайджесты конференций, а также другие просветительские видеоролики можно посмотреть на YouTube-канале проекта: https://www.youtube.com/channel/UCv7xKF7z7JMMXJZLouzD3RQ

Сайт фонда: https://sredafond.ru