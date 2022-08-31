Уже 6 октября 2022 в Москве состоится большой сольный концерт певицы КАРИНЫ КУПЕР, специальным гостем которого станет певец AMCHI

Не упустите возможность погрузиться в мир настоящей музыки и насладиться уникальным голосом артиста звукозаписывающей академии Grammy (Los Angeles), победителя всероссийских и международных вокальных конкурсов, 1/4 финалиста проекта «Голос», 10 сезон, певицы, композитора, вокального коуча. Трогательные, стихи и песни, яркие хиты, искренность, великолепный голос, харизма певицы и только живой звук — все это будет частью большого концерта Большой сольный концерт: Карина Купер выступит в Москве

Карина сотрудничала с такими звездами, как Tom Jones, Eric Benet, Dave koz, Walter Afanasiev, Kenny G. В качестве вокального продюсера и вокального коуча, сотрудничала с российскими артистами, как Полина Гагарина, Назима, Зара и другие.



На концерте Вас ожидает шоу мирового уровня, яркие номера, а также выступление специального гостя — AMCHI. Это будет интересно и масштабно, не пропусти!

Приобрести билеты можно по ссылке: