В Москве состоится большой сольный концерт певицы Карины Купер

Общество
31 августа 2022

Уже 6 октября 2022 в Москве состоится большой сольный концерт певицы КАРИНЫ КУПЕР, специальным гостем которого станет певец AMCHI

Не упустите возможность погрузиться в мир настоящей музыки и насладиться уникальным голосом артиста звукозаписывающей академии Grammy (Los Angeles), победителя всероссийских и международных вокальных конкурсов, 1/4 финалиста проекта «Голос», 10 сезон, певицы, композитора, вокального коуча. Трогательные, стихи и песни, яркие хиты, искренность, великолепный голос, харизма певицы и только живой звук — все это будет частью большого концерта Большой сольный концерт: Карина Купер выступит в Москве 

Карина сотрудничала с такими звездами, как Tom Jones, Eric Benet, Dave koz, Walter Afanasiev, Kenny G. В качестве вокального продюсера и вокального коуча, сотрудничала с российскими артистами, как Полина Гагарина, Назима, Зара и другие.

На концерте Вас ожидает шоу мирового уровня, яркие номера, а также выступление специального гостя — AMCHI. Это будет интересно и масштабно, не пропусти!

Приобрести билеты можно по ссылке: 

https://iframeab-pre3832.intickets.ru/seance/12236357/

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

5 футбольных талисманов, которые нужно знать каждому

Новости

На «Евразийских играх-2022» состязались сильнейшие атлеты России

Общество

Компания Wemade проводит ивенты в честь первой годовщины глобального запуска MIR4

Мир

Компания Pylontech включена в индекс MSCI China A Onshore